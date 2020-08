A Prefeitura de Guarapari publicou edital de novo processo seletivo para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. Foram ofertadas nove vagas e, além disso, haverá formação de cadastro de reserva.

Vagas. Para a função de operador de equipamento especial/motorista, são oito vagas, com salário de R$ 1.189. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, habilitação no mínimo na categoria “D”, além de curso para condutor de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas. Também é ofertada uma vaga para atendente de consultório, com requisito de ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.045.

A seleção contará com uma etapa única, de avaliação de títulos e experiência profissional dos candidatos. O contrato terá duração inicial até 31 de dezembro, podendo ser prorrogado. As inscrições serão recebidas na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica localizada na rua Adamastor Antônio da Silva, sem número, até a próxima segunda-feira, das 9 às 16 horas.