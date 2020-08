Na tarde da última quarta-feira (26), um morador de Guarapari enviou em nossas redes sociais uma denúncia sobre uma estrada no meio rural da cidade, que estava abandonada, com árvores caindo ao longo dela e submetendo-a a um risco de incêndio.

Segundo ele, essa estrada é uma constância de problemas e reclamações, que são relatadas diariamente. “Eu já enviei fotos da estrada, buracos, terraplanagem mal feita, agora também corre o risco de cair cabeamento elétrico”, afirma o morador.

De acordo com os dados que o homem enviou, essa via fica após o posto da Polícia Rodoviária Federal, atrás do Haras Santos Graus. Com estas informações, a redação do Portal 27 questionou a Prefeitura Municipal de Guarapari, segue a resposta abaixo.

“A Secretaria de Obras esteve no local na quarta-feira (26) e realizou a retirada de árvore, bem como a limpeza da via. Através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, uma equipe esteve no local nesta quinta-feira (27) e irá solicitar apoio à EDP para poda das árvores que estão próximas à rede elétrica”, relatou a prefeitura.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.