Devido ao agravamento da pandemia, a equipe do Portal 27 redobrou cuidados, uma vez que se recomenda cada vez mais o isolamento social como medida para tentar conter a disseminação do novo vírus.

As transmissões têm a apresentação do editor executivo Wilcler Carvalho, e da jornalista Roberta Bourguignon, correspondente do jornal A Tribuna e colaboradora do Portal 27. Para evitar contaminação da Covid-19, as lives serão feitas apenas pelo Instagram, de forma colaborativa e remota.

Especiais. Desde o dia 19 de março, o Portal 27 vinha fazendo transmissões ao vivo (lives) direto de sua redação, para trazer um painel sobre os números e o avanço do Coronavírus (Covid-19) em Guarapari, no ES, Brasil e no mundo.

