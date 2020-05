Cercado por apoiadores seletos, o prefeito de Guarapari Edson Magalhães (PSDB), inaugurou, mesmo em meio a pandemia, nesta quinta-feira (28), a quadra poliesportiva do Complexo do Caic, no Coroado. Durante o evento, o prefeito anunciou que as aulas na rede pública continuam suspensas.

O decreto foi publicado hoje, informando que fica prorrogada a suspensão das atividades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino até 30 de junho de 2020.

“Quando os alunos retornarem à escola terão à disposição um novo espaço de qualidade, para praticarem suas atividades esportivas. Associada às atividades curriculares, a prática esportiva tem importância fundamental na formação do indivíduo, pois além da saúde e lazer, ela ensina os alunos a trabalharem em coletivo”, comentou o prefeito Edson Magalhães.

De acordo com a prefeitura, a obra foi realizada com recursos próprios e vai beneficiar diretamente 813 alunos da Escolas Municipais Eliziário Lourenço Dias, Maria Ines Julião Gotardo e Acidolino Borges, além da comunidade em geral.

Durante o evento, também foram entregues materiais esportivos para a prática das atividades físicas no local. Segundo o prefeito Edson Magalhães, entre este ano e o próximo, serão 13 novas escolas entregues à população.

“Em breve, entregaremos as creches dos bairros Santa Margarida e Adalberto Simão Nader. Entre este ano e próximo, devemos entregar um total de 13 escolas e, com isto, atenderemos toda a nossa demanda educacional, principalmente a infantil”, citou Edson.