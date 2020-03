A prefeitura de Guarapari não definiu nenhuma estratégia de prevenção ao Coronavírus. O Portal 27 entrou em contato com o município na sexta (13), procurando saber quais ações de prevenção a Secretaria Municipal da Saúde pretendia tomar em Guarapari, diante da pandemia, que já apresenta quatro casos confirmados em território capixaba.

Resposta. Como resposta a prefeitura disse apenas que. “Guarapari não possui casos confirmados ou suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde orienta a prevenção. São atos simples como:

▪Lavar as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

▪Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

▪Evitar aglomerações se estiver doente.

▪Manter os ambientes bem ventilados.

▪Não compartilhar objetos pessoais.

É a Prefeitura de Guarapari investindo em Saúde!”

Novo contato. O Portal 27 entrou novamente em contato na manhã de hoje (16) querendo saber se havia alguma mudança e se alguma ação havia sido tomada ou vai ser tomada, e a prefeitura enviou uma nota. Confira a nota na integra.

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que não existe caso confirmado de coronavírus em Guarapari. O paciente deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) com síndrome respiratória e já foi transferido para hospital de Vila Velha, mas não é suspeita para o coronavírus, tanto que ele não foi para o hospital de referência da doença, que seria o Jayme Santos Neves, na Serra.

O município tomou todas as medidas necessárias para o atendimento do paciente enquanto estava na UPA e o isolamento é um procedimento padrão recomendado pelo Ministério da Saúde, em alguns casos de síndrome respiratória.”