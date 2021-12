A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove nos dias 06, 07 e 09 de dezembro, um mutirão de vacinação sem agendamento em vários bairros do município.

Segundo a prefeitura, o atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose das vacinas Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca.

Confira os dias, locais e horários de cada bairro:

Segunda-feira (06)

Unidade de Saúde do Adalberto Simão Nader, de 07h30 às 11h;

Unidade de Sáude de Jabaraí, de 13h às 16h.

Terça-feira (07)

Escola Martha Adala, no São Gabriel, de 07h30 às 11h;

Unidade de Saúde do Bela Vista, de 13h às 16h.

Quinta-feira (09)

Unidade de Saúde de Kubitscheck, de 07h30 às 11h;

Unidade de Saúde de Santa Mônica, de 13h às 16h.

De acordo com a prefeitura, qualquer morador de Guarapari pode procurar a unidade mais próxima para conseguir o atendimento, dentro do horário estabelecido. É preciso levar o cartão de vacinação, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Menor de 18 anos precisa estar acompanhado de um responsável.

Ainda segundo a prefeitura, a primeira dose é para qualquer pessoa com mais de 12 anos que ainda não tomou nenhuma dose. Segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca, é preciso ter tomado a primeira dose há 58 dias ou mais. No caso da Coronavac, é preciso ter tomado a primeira dose há 28 dias ou mais.

A terceira dose é para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante, contra a Covid-19, há três meses ou mais; ou pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose até há cinco meses ou mais.