O Mercado do Produtor Rural, que teve as obras iniciadas em fevereiro de 2020, deverá ser entregue no final de julho. Foi o que declarou a Prefeitura Municipal de Guarapari em uma publicação oficial no site próprio. As obras já estão na fase final e estão em processo de aquisição de objetos necessários para equipar o local.

A empresa responsável pela execução do projeto e construção do mercado é a Splendor Empreendimentos Imobiliários LTDA e conta com uma verba de R$2 milhões e 400 mil, paga integralmente com verbas próprias do município de Guarapari.

Um dos motivos para a construção do novo Mercado do Produtor Rural, segundo o prefeito Edson Magalhães, é melhorar o conforto para quem produz e para quem frequenta o local.

“O novo Mercado do Produtor Rural será um espaço moderno e amplo, que vai oferecer mais conforto e comodidade para os feirantes trabalharem e também para aqueles que frequentam o espaço da feira. Além das bancas organizadas, teremos o setor de carnes separado e uma área gourmet, para que as pessoas possam se alimentar e curtir o espaço”, disse Edson.

Entre as melhorias que virão no novo local, ficam em destaque as salas de higienização das bancas, banheiros acessíveis para todos, fraldário, vestiário com chuveiro, pátio para carga e descarga de produtos, sala administrativa, box para o setor de carnes, o ambiente todo climatizado e moderno, contando com bancas de aço inox, praça de alimentação com rampa de acesso e ordenamento do espaço físico.

Já o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, o investimento do município no local servirá de referência para toda a região, trazendo conforto e valorização para o produtor rural.

“Após a conclusão, o novo mercado vai trazer mais conforto para os produtores rurais, valorizando ainda mais essa categoria. Além disso, com espaços apropriados para cada tipo de alimento, ele irá oferecer ainda mais segurança alimentar e nutricional, potencializando ainda mais a agricultura em nosso município”, disse o secretário.