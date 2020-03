Por conta das fortes chuvas neste final de semana, a prefeitura de Anchieta tem trabalhado junto as comunidades. “Eu e minha equipe estamos visitando de perto as comunidades mais afetadas do município e tomando as medidas necessárias. O trabalho começou cedo e logo pela manhã mobilizamos equipes para monitorar as regiões mais atingidas pela chuva de domingo e madrugada desta segunda-feira”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Ainda de acordo com ele, as máquinas da prefeitura trabalharam desobstruindo as estradas da comunidade de Dois Irmãos de Olivânia e árvores em algumas rodovias. Foram muitas barreiras que caíram ao longo da estrada, impedindo a passagem de pessoas e veículos. “Tivemos muitas quedas de árvores e barreiras nas comunidades do interior, mas sem nenhuma vítima”, explicou.

Ainda seguindo o prefeito, a comunidade de Limeira, onde as pessoas ficaram completamente isoladas por conta do grande volume de água, foi sem dúvidas a região mais comprometida. A Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil está realizando um trabalho de retirada das famílias em condições de risco do local. A escola da comunidade de Jabaquara vai receber essas pessoas pelo tempo que for necessário.

“Fiquem atentos aos nossos comunicados e nas redes sociais. A Defesa Civil, Guarda Municipal, secretaria de Infraestrutura, Agricultura, Assistência Social e de Meio Ambiente estão empenhadas para agir no que for necessário. Como a previsão é de chuva para os próximos dias, o meu alerta para a população anchietense é que não hesitem em nos acionar em qualquer risco eminente”, finalizou.

Nossos canais de comunicação de emergência estão abertos. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) 153 (Guarda Municipal)