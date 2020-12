Os recursos direcionados pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB), por intermédio do Projeto de Lei (PL) 522/2020, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA), irão chegar a 54 instituições de 27 municípios capixabas.

Será R$ 1 milhão direcionado por emendas para apoiar os trabalhos desenvolvidos em instituições educacionais e sociais, hospitais filantrópicos e unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Associação Pestalozzi.

“Nosso objetivo sempre é fazer que os recursos cheguem da melhor forma possível para contribuir com os serviços prestados à sociedade. Muitas dessas instituições desenvolvem trabalhos específicos que só elas fazem, principalmente quando falamos na atenção à pessoa com deficiência”, destaca Majeski.

Na distribuição por segmento de atuação, serão R$ 435 mil para 10 hospitais filantrópicos, R$ 285 mil para 24 instituições educacionais e sociais e outros R$ 280 mil especificamente para 20 Apaes e Pestalozzi.

“O recurso, quando bem aplicado pelo gestor, é capaz de melhorar a realidade de muita gente, principalmente das pessoas que dependem exclusivamente dos serviços públicos e de instituições do terceiro setor, que complementam as obrigações do Estado”, finaliza Majeski.

As 54 instituições beneficiadas estão nos municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

*Por assessoria do deputado estadual