A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), divulgou que vai realizar entre os dias 19 de março e 20 de abril de 2021 o Cadastramento Náutico do município.

Mapeamento. Segundo a prefeitura, o cadastramento é voltado para todas as embarcações que atuam em atividades turísticas, comerciais e particulares, com o objetivo de realizar um mapeamento e ordenamento do segmento no município.

Ainda de acordo com a prefeitura. “Esse cadastramento tem foco em estreitar o conhecimento do ambiente do turismo náutico do município e seus atores, para que possamos desenvolver ações e políticas públicas que ordenem e comentem o setor”. Mariney Galli, Supervisora de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo

Segundo a prefeitura, para se cadastrar, basta realizar o preenchimento do formulário disponibilizado no site da prefeitura e entregar junto com a documentação necessária, na sede da Setec, localizada na Av. Munir Abud, 134, Praia do Morro, de 9h às 11h e das 13h às 16h. Para mais informações ligue (27) 3362-3005.

Formulário: Cadastramento Náutico de Guarapari 2021