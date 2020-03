Os presidentes da Câmaras de Guarapari e Anchieta, Enis Gordin (PRB) e Cleber Pombo respectivamente, solicitaram aos seus prefeitos que as merendas escolares destes municípios sejam direcionadas como ajuda as famílias dos alunos.

No caso de Guarapari, Enis Gordin fez este pedido foi feito pela primeira vez na última quarta-feira (25) quando o parlamentar encaminhou ao prefeito o ofício DL nº 011/2020 onde sugeria uma série de medidas preventivas para o município adotar em combate ao coronavírus.

Enis explicou que devido a pandemia as aulas estão suspensas e muitos estudantes estão passando necessidades com suas famílias. “Sabemos que tem criança que só se alimenta uma vez por dia, na hora do recreio. Então estamos mais uma vez lembrando isso ao prefeito para que a Secretaria de Educação possa doar essa alimentação para nossas crianças carentes em Guarapari”, apelou o presidente.

Anchieta. Em Anchieta o presidente Cleber Pombo Cleber Pombo protocolou ofício nesta terça-feira (31) na prefeitura solicitando ao chefe do poder executivo, Fabrício Petri que doe os alimentos que estão nas escolas para alunos carentes do município.

Cleber esclareceu que os alimentos tem data de validade e podem vencer, não sendo recomendado armazenar por muito tempo os mantimentos. Com a grave crise econômica gerada pela pandemia do Coronavírus, muitas famílias estão passando necessidades, diante disso, o vereador recomenda que sejam entregues kits aos necessitados.

O presidente da casa aproveitou para reiterar ao prefeito que a Câmara está a disposição para quaisquer eventualidades, inclusive ações ou projetos que precisam ser aprovados com urgência, diante da pandemia. As sessões ordinárias estão suspensas, porém, Cleber pode convocar uma extraordinária quando necessário.