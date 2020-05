Foi preso na tarde de ontem (11) um homem de 32 anos que estaria, segundo a Polícia Civil, traficando cocaína em um táxi em Guarapari. Durante a revista ao veículo, foram encontrados 29 papelotes de cocaína e quatro comprimidos enrolados em uma toalha.

Com a ajuda de agentes do serviço reservado da Polícia Militar, foi encontrada no táxi a quantia de R$1600,00 em dinheiro, em um compartimento escondido. Foi apreendido pela Polícia todo o material. O homem foi preso às 15h56min de ontem.