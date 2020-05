Conforme informações do Governo do Estado, o bairro de Guarapari com mais casos de coronavírus é Praia do Morro. São 9 casos concentrados no bairro, enquanto Itapebuçu e Muquiçaba têm 7 moradores infectados cada.

Guarapari. Foram confirmados, até o momento, 73 pacientes com o vírus na cidade. A maior incidência do vírus em Guarapari é entre homens: são 44 pessoas do sexo masculino infectados, enquanto há 29 mulheres contaminadas com o coronavírus.

Curados. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 33 curados do vírus, até então, em Guarapari. Entretanto, a taxa de letalidade é de 5,48% na cidade, com 04 falecidos pela Covid-19.