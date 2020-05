A prefeitura de Guarapari informa que começa nesta quarta-feira (13), a testagem rápida da população para Covid-19. O teste será feito na própria residência e foi definido pela Secretaria do Estado da Saúde (Sesa), como uma fotografia da circulação do vírus no Estado, através de sorteio dos setores censitários, de casas e de uma pessoa de cada casa.

O inquérito sorológico – pesquisa para identificar a contaminação das pessoas pelo coronavírus (SARS-Cov-2) – será realizado em duas etapas município. Em cada uma delas, serão testadas, cerca de 240 pessoas, totalizando uma média de 480 testagens.

Bairros. Os bairros sorteados foram: Praia do Morro, Santa Mônica, Perocão, Camurugi, Muquiçaba e São Gabriel. De posse do endereço, as equipes formadas por um técnico em saúde e um profissional da SEMSA, irão abordar o morador e verá se ele tem interesse em participar do inquérito.

Identificação. A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que os profissionais do município estarão com equipamentos de proteção individual (EPI’s), CRACHÁS de identificação com FOTOS e, em seu verso, CARIMBO E ASSINATURA da Secretária Municipal de Saúde.