Na manhã da última quarta-feira (03) policiais militares do 10º batalhão em Guarapari foram recepcionados com um café da manhã no gabinete do comando da Unidade.

Fiéis da igreja Universal do Reino de Deus de Guarapari compareceram na sede do batalhão juntamente com o Pastor Anderson Giori e ofertaram uma oração e um café da manhã aos militares. De acordo com o Pastor, que coordenou a iniciativa, este é um pequeno reconhecimento pelo trabalho que os policiais fazem diuturnamente. Ele explanou algumas palavras de motivação e fez uma oração pela vida de todos policiais militares, um momento de muita emoção para todos.

Após a oração, o líder religioso fez a entrega de um livro para os policiais militares que estavam presentes na ocasião. O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da Unidade, agradeceu o gesto de carinho e se colocou à disposição destacando que a Polícia Militar estará sempre disponível para atender a comunidade da melhor forma possível. “Vamos para as ruas todos os dias sem ter a certeza que voltaremos para nosso lar, fazemos isso com honra pois assumimos o compromisso de nos tornar Policiais Militares. Gestos como este nos enche de motivação para continuarmos servindo e protegendo a sociedade mesmo com o risco da própria vida”, finalizou o comandante