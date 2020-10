A Polícia Rodoviária Federal (PRF), deteve dois homens com mandados de prisão em aberto enquanto realizavam fiscalizações na BR-101. As apreensões ocorreram nos municípios de Guarapari e Linhares.

Em Guarapari, a ocorrência foi registrada na tarde desta última quinta-feira (22), no km 345 da rodovia, na altura do município de Guarapari, quando os policiais abordaram um caminhão Mercedes Benz/L 708, que contava com três integrantes.

Quando os agentes solicitaram que o condutor abrisse o compartimento de transporte de cargas, o motorista confessou aos policiais que estava levando três ajudantes no interior, para que ajudassem em uma mudança. Os agentes federais então solicitaram o documento de todos, e perceberam que um dos passageiros dentro do compartimento de carga estava foragido da justiça, após fugir do sistema prisional do estado no final de 2019. O homem foi conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária de Guarapari/ES.

Linhares. Já a segunda ocorrência ocorreu no km 163 da rodovia, na altura do município de Linhares, após a PRF ser acionada para atender um acidente de trânsito. Enquanto os agentes realizavam a consulta da ficha dos envolvidos no acidente, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto com um dos envolvidos no acidente.

Tratava-se do condutor de uma moto Garinni/GR150 ST, que estava foragido desde de julho de 2018, quando foi expedido o mandado de prisão pela 3ª Vara Criminal de Linhares. O homem também não era habilitado e tinha o veículo sem licenciamento.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares/ES.