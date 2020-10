Recentemente recebemos nas redes sociais do Portal 27 a reclamação de um morador do bairro Village do Sol, em Guarapari, referente à situação da Rodovia do Sol. Segundo ele, falta atenção para os pedestres, que não conseguem transitar por lá sem passar pelo asfalto da rodovia.

O morador afirma que, devido à falta de infraestrutura, o trecho da Rodovia do Sol que fica após o pedágio, no sentido Guarapari, traz diversos problemas para os pedestres. De acordo com ele, faltam calçadas e passarelas que providenciem a passagem com segurança dos moradores.

“Tem mãe que vai levar o filho para a escola, para pegar o transporte, e fica se arriscando na rodovia, justamente por ter que andar no acostamento, sem a devida proteção com calçadas, passarelas ou barreiras”, relatou o denunciante.

Nossa equipe procurou a RodoSol, administradora da rodovia, que nos afirmou o seguinte: “A RodoSol informa que já realizou estudos no trecho citado, considerando todas as normas e padrões rodoviários para instalação de passarelas, que constataram a inviabilidade de implantação deste tipo de travessia no local. A concessionária esclarece que há uma quantidade mínima de circulação de veículos e de volume de travessias de pedestres diário para determinar a instalação de passarelas em uma via, e a região indicada não se encaixa neste padrão”.

