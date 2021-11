A prisão do acusado de assassinar o professor de educação física, Raul Giovaneli, de 27 anos, mostrou que ele morreu como um herói. O professor foi assassinado ao ajudar um senhor de pouco mais de 50 anos, que estava sendo assaltado na Praia do Riacho em Guarapari.

O assassino foi preso pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari e a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ele não teve seu nome divulgado para não atrapalhar as investigações. A prisão ocorreu no bairro Novo Horizonte, na Serra. Ele estava escondido na casa de parentes.

Foragido. O assassino tem 35 anos e teve ajuda de um outro acusado que está foragido. Esse sim, foi identificado como Rafael dos Reis Santos, de 28 anos. Ele teria planejado todo o assalto e fornecido a bicicleta e arma que acabou matando o professor.

O Crime. Segundo a polícia, os dois criminosos teriam assaltado um idoso para roubar um cordão e uma pulseira de ouro. Ao fugirem correndo, foram vistos pelo professor que tentou intervir para ajudar o idoso. O professor entrou em luta corporal com o bandido de 35 anos e acabou levando três disparos, dois na virilha e um no peito e acabou morrendo no local.