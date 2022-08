Passadas as convenções estaduais, o partido Democracia Cristã (DC) confirmou a pré-candidatura do Coronel Júlio Cesar Lugato para disputar o Senado pelo Estado do Espírito Santo. A Democracia Cristã que já sinalizou que vai caminhar junto ao candidato ao governo Guerino Zanon (PSD).

O DC apresentou o nome do Coronel Júlio César que pretende representar o Estado no combate à criminalidade e dividir sua experiência com demais parlamentares para que o país avance na Segurança Pública.

De perfil moderado, atuou rigidez, equilíbrio e sensibilidade durante os seus trinta anos de carreira. De acordo com ele, Segurança Pública se faz com planejamento e responsabilidade e enquanto comandou unidades e a polícia no Estado, garantiu que a sociedade estivesse em primeiro lugar.

Família. Um dos principais temas para o pré-candidato é a Família. Para ele, a organização familiar tem plena importância para a redução da violência no Estado e no país.

“No Brasil o maior fator de violência é as drogas, meninas se prostituem por causa de drogas, jovens entram na criminalidade por causa das drogas. A família é a melhor instituição existente para evitar que os jovens se percam na violência.”

Democracia Cristã. O partido está feliz com a decisão de lançar a pré-candidatura de Lugato ao Senado, pois com as composições para a Assembleia e Câmara bem estruturadas, o partido com uma candidatura própria ao Senado Federal se fortalecerá.

O Presidente Estadual do DC, Marcos Caran, afirma que os trabalhos realizados para o projeto eleitoral de 2022 foi um dos melhores trabalho já realizado pelo partido e se alegra com os resultados até o momento.

“Tenho a absoluta certeza de que faremos um belo trabalho nessas eleições. Montamos as chapas com estratégia e responsabilidade, elegeremos dois representantes para a ALES e buscamos uma vaga para a Câmara Federal. Ao lançarmos um pré-candidato ao Senado com a expertise e qualidade do Coronel Lugato, estamos fortalecendo o partido”

O partido Democracia Cristã, partido conservador, espera que com a atuação do Coronel Lugato, o Estado possa combater nas esferas políticas, a criminalidade que assola o Estado e tira a paz dos cidadãos. O Estado precisa se impor e garantir segurança para todos, e atualmente o trabalhador está refém da marginalidade que amedronta não só o cidadão, mas dificulta a vida dos empresários que estão sofrendo com furtos e roubos em seus comércios.