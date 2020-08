O Projeto Interligados está com as inscrições abertas para selecionar estudantes que desejam receber uma das 323 bolsas de estudo integrais nas escolas da Rede de Ensino Doctum. São oferecidas vagas em todas as séries, desde o 1º ano do do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio. Além de desconto de 100% nas mensalidades durante 2020, os estudantes selecionados receberão acesso gratuito ao material on line da UNOi, Plataforma Redação Nota 10 e Plataforma Resolvaê. As inscrições estão abertas até o dia 28/08 para alunos que sempre estudaram em escola pública.

As vagas são disponibilizadas pelas escolas que integram a Rede de Ensino Doctum: Colégio Americano no Espírito Santo, unidades Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória, Escola Líber, em Caratinga/MG, Colégio Líber e Centec, em João Monlevade/MG.

Os candidatos interessados devem entrar em contato com a secretaria da escola para fazer a inscrição. Após comprovar a trajetória escolar em escola pública, o estudante fará uma entrevista diagnóstica com a equipe pedagógica para identificação de necessidades de nivelamento ou reforço escolar de cada estudante. É necessário que o estudante tenha acesso a dispositivo com acesso à internet para participar das Aulas Conectadas.

As escolas da Rede de Ensino Doctum são referência quanto á agilidade e eficiência na implantação das Aulas Conectadas desde o início da suspensão das aulas presenciais, garantindo a continuidade do processo de aprendizagem dos nossos alunos.

Com o Projeto Interligados, o objetivo é criar oportunidade para que estudantes de escola pública também possam manter o processo pedagógico e de aprendizagem e minimizar os impactos na vida escolar desses alunos, reforçando o compromisso humanista e social da Rede.

Para conhecer o regulamento, acesse www.doctum.edu.br/publicacoes/