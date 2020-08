O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira novas estimativas da população residente em todas as cidades do Brasil, com 1º de julho de 2020 como data de referência. De acordo com a estimativa, Guarapari se tornou o oitavo município mais populoso de todo o Espírito Santo.

Guarapari. Segundo o IBGE, a área territorial de Guarapari compreende 589,825km², contendo uma estimativa de 126.701 habitantes na cidade.

Estimativa populacional capixaba. Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o Espírito Santo tem 45.402 novos habitantes a mais do que tinha em 2019. As dez cidades mais populosas do estado são, em ordem decrescente, Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.

Brasil. No dia de referência, 1º de julho de 2020, a população do país chegou a 211,8 milhões de habitantes. Isso indica um crescimento de 0,77% da população em relação a 2019.