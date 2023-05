A prefeitura de Vila Velha, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha – COMCAVV, publicou no Diário Oficial do município desta quinta-feira (27) a prorrogação das inscrições do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar de Vila Velha – Edital 001/2023/COMCAVV.

De acordo com o COMCAVV, os interessados tem até o dia 5 de maio de 2023 para participar do pleito.

Os critérios e documentos para se inscrever estão no Edital 001/2023/COMCAVV disponível no link: https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/assistencia-social-processo-de-escolha-dos-membros-do-conselho-tutelar-de-vila-velha-2024-2027.

Prazo para inscrições: até 5 de maio de 2023 (sexta-feira)

Horário: 08h às 17h

Local: Casa dos Conselhos de Vila Velha

Endereço: Avenida Luciano das Neves, nº 430, Prainha

Tel: (27) 99877-8297 (Casa dos Conselhos)