O Governo do Espírito Santo deu início nesta segunda-feira (21) a mais uma importante etapa no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Em ato solene, o governador Renato Casagrande recebeu a quarta dose da vacina (ou segunda dose de reforço), que será disponibilizada para o público idoso acima dos 60 anos de idade.

Na ocasião, também foi lançada a campanha de vacinação contra Influenza, que poderá ser aplicada concomitante com a da Covid-19 nos idosos. O evento contou com a participação on-line da secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo; da vice-governadora Jacqueline Moraes; do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio; do deputado federal Neucimar Fraga; entre outras autoridades.

“Em torno de 500 mil pessoas poderão tomar a quarta dose da vacina. Essa dose não é obrigatória, mas é uma oportunidade, pois esse grupo é o mais suscetível à doença. Ao mesmo tempo, será possível contribuir com dados para uma pesquisa que envolve o Ministério da Saúde, a OPAS [Organização Pan-Americana da Saúde] e a Universidade Federal do Espírito Santo, que visa a entender qual a resposta imunológica que esse grupo terá”, afirmou o governador.

Casagrande também fez um apelo a pessoas, principalmente, o público idoso que ainda não retornou para tomar a dose de reforço. “Pedimos que procurem a sua unidade de saúde, já que temos todas as doses da vacina garantidas. Está provado que quem toma a terceira dose tem uma resposta melhor contra a doença. Estamos vendo novas variantes surgindo e quanto melhor a cobertura vacinal mais chances de evitarmos o surgimento de novas variantes. Tenho 61 anos e tomei a quarta dose e posso dizer que é uma sensação muito boa em saber que estou mais protegido. Um líder tem que ser referência no que a ciência indica. Precisamos dar o exemplo.”

A decisão sobre a quarta dose está fundamentada em evidências científicas e clínicas que apontam a eficácia e a segurança da aplicação, além da necessidade de adequação do esquema vacinal em idosos, devido à imunosenescência (envelhecimento) do sistema imunológico, que possibilita o maior risco de adoecimento e de complicações da doença nesse grupo mais vulnerável.

A medida segue a Portaria Sesa nº 046-R, de 18 de março de 2022, que está em acordo com a Nota Técnica Covid-19 Nº 08/2022.

“Outros estados já começaram esse movimento vacinal. O Ministério da Saúde nos apoia nessa vacinação, que foi construída em cima de muita técnica e responsabilidade. A população idosa capixaba adere muito à campanha, somos o estado com melhor adesão à vacina. Nossos idosos têm sido exemplo para todo o Brasil sobre a importância da vacina para vencermos a pandemia”, disse o secretário da Saúde, Nésio Fernandes.

No Espírito Santo, cerca de 500 mil idosos já estão aptos a receber a aplicação da nova dose, levando em consideração o intervalo de 90 dias a partir da dose de reforço, que será realizada com o uso dos imunizantes de tecnologia de RNA mensageiro ou vacina de vetor viral.

“Parabenizo o Espírito Santo pelo trabalho que tem desenvolvido no combate à pandemia. Essa iniciativa de hoje é muito valiosa diante do estudo que o Estado está propondo fazer com os idosos. Tenho certeza que teremos dados importantes que poderão orientar essa iniciativa em todo o País”, enfatizou a secretária extraordinária do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo.

A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que a distribuição de doses para a quarta dose aos municípios se iniciará na próxima quarta-feira (23), juntamente à distribuição das doses da Influenza. A partir desta segunda-feira (21), os municípios passarão por capacitações.