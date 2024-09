“Pense em mim, vote em mim, não se venda para ele”

Guarapari, minha terra querida! É chegada a época mais mágica do ano – não, não é o Natal, é a temporada eleitoral! As ruas se enfeitam com santinhos coloridos e o ar se enche com o aroma de promessas vazias. É quando nossa linda cidade se transforma em um palco digno da Broadway, estrelado pelo famoso “Peroba – o Cara de Pau” e seu elenco de apoio.

Vejam só! De repente, todos viraram seus “irmãos”. Aquele vereador Peroba que você nunca viu na vida agora o abraça como se fossem amigos de infância. O candidato a prefeito, outro Peroba de respeito, que mal sabia da existência do seu bairro, agora conhece até o nome do seu cachorro. Milagre? Não, apenas o poder mágico das eleições!

As ruas de Guarapari, normalmente embaladas pelo som das ondas, agora ecoam jingles irritantes. “Vote em Peroba, que faz tudo por você!” Ah, claro, assim como fez nos últimos quatro anos, não é mesmo?

E os debates? Oh, que espetáculo! Vejam os Perobas dançando a valsa das evasivas, executando piruetas retóricas dignas do Cirque du Soleil. Quem sabe, se não se elegerem, podem tentar carreira no “Dança dos Famosos”?

Mas, caros guaraparienses, não se deixem enganar por esses Perobas fantasiados de peroás do bem. Lembrem-se: depois das eleições, aquele abraço apertado do Peroba vira um aceno distante, e o “irmão” vira um estranho com amnésia seletiva.

Então, quando aquele Peroba sorrir para você, prometendo mundos e fundos, lembre-se: Guarapari é sua verdadeira amada. Ela não precisa de conversa fiada para conquistá-lo. Ela está lá, fiel, com suas praias, seu povo, sua história.

E antes de digitar seu voto, reflita, eleitor guarapariense: quantos Perobas disfarçados de peroás do bem você conhece por aí? Pense bem, pois na política nem todo sorriso é sincero, nem toda promessa vale a madeira do santinho. Nessa temporada de pesca eleitoral, é crucial saber diferenciar os verdadeiros peroás dos Perobas oportunistas! Conte para nós nos comentários suas descobertas!