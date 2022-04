O caso do jovem que teve a barriga aberta em uma praia de Guarapari voltou à tona no dia de hoje. Isso devido a informação de que ele voltou para o hospital, menos de 20 dias após ter alta médica. O rapaz tem 20 anos e estava com a namorada quando teve parte do intestino arrancada na praia do Ermitão, em Guarapari, durante a madrugada do dia 16 de janeiro. O caso virou uma investigação policial.

O jovem voltou a ser internado no início desta semana, após apresentar quadro de febre e infecção. De acordo com os advogados da família do rapaz, ele passa bem e está internado no Vitória Apart Hospital . O caso segue sendo investigado pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Luau.O jovem e a namorada haviam ido até o local para participarem de um luau, onde ficaram por cerca de sete horas no Parque Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro. O caso ganhou repercussão nacional. Reveja uma reportagem da TV Vitória/RecordTV da época sobre os detalhes do caso.