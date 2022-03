Na manhã da última quarta-feira (23) foi realizada na sala do Comando do 10° Batalhão da PMES, a 1ª Reunião da Rede de Proteção de Ambientes Seguros (REPAS 2022), o Subcomandante do 10° Batalhão da PMES Major Alexandre Cunha Stein juntamente com o Major Lourencini receberam representantes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais e Sociedade Civil.

Na pauta da reunião estavam diversos assuntos como os Resultados obtidos pelas Forças de Segurança Pública no município de Guarapari durante o verão e carnaval 2022, Videomonitoramento, Trânsito, calçadão da Praia da Areia preta, Abordagens do Centro POP e limpeza pública.

Desde 2008, a REPAS vem realizando ações para promover a segurança ao detectar problemas emergenciais do município, apresentando diagnósticos de prevenção e solução às demandas em prol da segurança e assistência social.

O Subcomandante da Unidade ressalta que “a integração e diálogo entre os órgãos públicos e a comunidade são de extrema importância na resolução de problemas. A Polícia Militar está sempre disponível para participar de iniciativas que busquem melhorias para a população, finalizou o Oficial”.