Uma mulher teve seu carro roubado e também foi sequestrada por um criminoso na manhã de hoje (27) em Guarapari. De acordo com as primeiras informações sobre o caso, por volta de 10h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recebeu informações de ocorrência de roubo com sequestro ocorrido em Guarapari.

O criminoso usou uma faca para render a vitima no bairro Muquiçaba. Os policiais fizeram contato com o informante, que repassou a placa do veículo e informou ainda que a vítima do sequestro, era sua sobrinha de apenas 24 anos. De pronto a equipe da PRF realizou as devidas consultas, lançou os registros nos sistemas da PRF para acompanhamento do referido veículo.

De acordo com a PRF, as 11h37, foi identificado o veículo no km 409, crescente da BR 101, sendo de imediato informado à equipe PRF da UOP Safra (Cachoeiro), para abordagem e atenção para o caso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, às 11:57, a vítima fora resgatada, encontrando-se na Safra aos cuidados da PRF e o veículo recuperado. As equipes PRF encontram-se na altura do km 420 em busca dos infratores que empreenderam fuga para dentro do mato. Mais informações a atualizações a qualquer momento.