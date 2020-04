O prato genuinamente capixaba, ganha destaque nos lares das famílias na Semana Santa aqui no Espírito Santo. Em Guarapari, o restaurante Pratão Capixaba, que já implantou a torta em seu cardápio ao longo do ano, dessa vez ampliou as vendas por encomendas, para que seus clientes não ficassem sem a iguaria.

“A Torta Capixaba já é tradicional em nosso restaurante, muitas pessoas nos encomendam e vem de longe para saborear. Esse ano, por causa da pandemia do Covid-19, tivemos que nos adequar, mas não deixamos nossos clientes sem a torta”, disse Beatriz Mozer, proprietária do restaurante.

Beatriz ressaltou, que para atender as exigências do Ministério da Saúde, o restaurante passou por reestruturação nessa quarentena. Mesas e cadeiras foram reduzidas em 70% para atender somente poucos clientes, sem aglomeração.

“Nosso self-service está funcionando apenas com nossos colaboradores servindo a comida devidamente equipados com máscara e luva, dessa forma os clientes não estão se servindo”.

Delivery

Estamos funcionando nosso delivery, com entrega de marmitas de segunda a sábado das 11h às 14h em diversos bairros de Guarapari.

Outros. Além das marmitas tradicionais, temos marmita fit, e a lasanha congelada.

Lasanha congelada Sabores: 3 queijos, Presunto e queijo, Frango R$19,90 o quilo.

Lasanha de palmito recheio 3 queijos R$ 24,90 o quilo.

Entregamos em Guarapari.

Entre em contato pelo WhatsApp (27) 3261-1866

Torta Capixaba

A TRADICIONAL TORTA CAPIXABA não pode faltar na sua Semana Santa. Ainda restam as últimas unidades. Ligue já ou envie um WhatsApp para (27) 3261-1866 ✔R$56,00 o quilo – Torta de bacalhau – Confirmar disponibilidade.

