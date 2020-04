Mais transparência nas votações de projetos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O novo sistema “Plenário Virtual”, disponibilizado através do Ales Digital, que é coordenado pelo vice-presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos, agora também permite aos internautas a verificação dos votos de cada deputado nas Sessões Online, realizadas durante o período de isolamento social. Os dados podem ser encontrados na página do sistema no portal web da Assembleia.

De acordo com o deputado estadual Marcelo Santos, a novidade faz parte do conjunto de ações dentro do portal, que visa a transparência e a agilidade na tramitação de projetos, necessária neste momento em que toda a população precisa de respostas rápidas devido a pandemia da Covid-19. Através do novo Ales Digital, os capixabas podem ter acesso com facilidade ao Plenário Virtual, acompanhar os projetos em debate e conferir o placar de votação dos projetos de qualquer lugar do mundo com acesso à internet.

Segundo Marcelo Santos, a nova ferramenta do Ales Digital fará com que os trabalhos da Assembleia se aproximem da população capixaba. “O Plenário Virtual permite que os cidadãos que já estão engajados nos assuntos da Assembleia acompanhem os nossos trabalhos, mas principalmente é uma oportunidade para que aqueles que não tem o hábito de acompanhar, passem a nos conhecer e vejam como cada um dos 30 parlamentares estão votando. O principal foco do novo Ales Digital e do Plenário Virtual é facilitar o acesso a qualquer informação sobre o que está sendo feito na Casa.”, enfatizou o deputado.

Outros recursos seguem em desenvolvimento, é o caso do aplicativo do Plenário Virtual das Comissões. Marcelo Santos explica que neste programa, algumas reuniões de comissões permanentes que tiverem na Ordem do Dia projetos de caráter terminativo, ou seja, aqueles que dispensam análise do plenário, poderão ser realizadas remotamente, prezando novamente pela rapidez.

O vice-presidente da Assembleia enfatiza que, mesmo quando a pandemia da Covid-19 acabar, todos os recursos do portal continuarão sendo ferramentas de agilidade e transparência. “Depois desse período de isolamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus, em casos excepcionais, poderemos continuar a realizar sessões virtuais, e penso que os deputados poderão ajudar a concluir também de forma remota votações de matérias em plenário, são procedimentos que precisamos analisar melhor”, completou o parlamentar.