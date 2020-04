A equipe do Portal 27 recebeu hoje a reclamação de uma moradora da cidade acerca do atendimento do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA). Segundo a mulher, que levou a filha ao HIFA nesta manhã (09) com suspeita de dengue, houve muita demora para finalmente realizarem o exame de sangue para comprovar a enfermidade. Por isso, a paciente e sua mãe apenas foram liberadas da unidade ao fim desta tarde.

De acordo com a mãe da paciente, nem a equipe de enfermeiros, nem a equipe de auxiliares foi aferir a temperatura da criança, tampouco verificar se o soro havia acabado. Essa demora, segundo ela, foi de cerca de duas horas. Quando foi solicitar acompanhamento após tanto esperar por assistência, a mulher se deparou com os funcionários do HIFA realizando uma confraternização de páscoa em pleno expediente. Confira o vídeo na íntegra.

A moradora contou ao Portal 27 que ficou “indignada com a falta de respeito ao ser humano e a falta de profissionalismo” da equipe do hospital. Ela questionou também a aglomeração de pessoas nessa confraternização, principalmente em tempos de pandemia do Covid-19.