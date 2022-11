O evento “Autoconhecimento e Propósito na Jornada Empreendedora” tem realização do Sebrae/ES, CDL Guarapari e Sicredi, e será nesta terça, dia 29, às 19h.

Nesta terça-feira, dia 29 de novembro, a partir das 19 horas, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) realiza em Guarapari o evento “Autoconhecimento e Propósito na Jornada Empreendedora”. Com foco no empreendedorismo feminino, a atividade contará com palestra e roda de conversa, além de muito networking para as empreendedoras.

“Será um evento gratuito, promovendo o encontro entre mulheres empreendedoras que buscam autoconhecimento e desenvolvimento da jornada empreendedora, além de conexões com seu propósito e, também, com outras empreendedoras”, explica Paulla Zuqui, analista do Sebrae/ES.

Convidadas. Além da palestrante Liana Almeida de Figueiredo, o encontro terá uma roda de conversa com três convidadas especiais: as empresárias Bia Mozer, do restaurante Patrão Capixaba, e Izabella Stein, do restaurante Salino; além da empreendedora Emanuele Silva, proprietária da MS Serviços e Despachantes e terceira colocada da etapa estadual na categoria Pequeno Negócio, no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022.

O evento será no restaurante Salino, que fica na Rua Joaquim Pereira de Almeida, nº 40, no Edifício Acquamarine, no Centro de Guarapari. E as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/ayYeWbf32Sp68QMW6. Esse encontro é uma realização do Sebrae/ES, junto com o Sicredi e a CDL Guarapari.

Autoconhecimento e Propósito na Jornada Empreendedora

Dia: terça-feira, dia 29 de novembro

Horário: 19h00

Local: Restaurante Salino, fica na Rua Joaquim Pereira de Almeida, nº 40, no Edifício Acquamarine, no Centro de Guarapari

Inscrição: https://forms.gle/ayYeWbf32Sp68QMW6 ou (27) 99899-0983 (WhatsApp)