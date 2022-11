O Instituto Consulplan e a Prefeitura de Municipal de Vila Velha, município do estado de Espírito Santo, estão promovendo Concurso Público N° 001/2022 destinado ao provimento das vagas para guarda municipal.

As inscrições poderão ser realizadas até 5 de dezembro de 2022, exclusivamente, no site www.institutoconsulplan.org.br A organização está por conta do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, contará com as seguintes etapas:

– Vencimento básico: R$ 1.484,00.

O Edital completo e suas especificações, encontra-se publicado no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). O candidato poderá obter mais informações pelo e 0800-100-4790 e/ou através do e-mail: atendimento@institutoconsulplan.org.br.