A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), recuperou o triciclo de uma criança com deficiência, que foi furtado na madrugada dessa terça-feira (12), em Ilha dos Bentos, Vila Velha. O equipamento foi encontrado no bairro Santa Rita.

“A partir do momento em que o caso chegou ao nosso conhecimento, iniciamos diligências ininterruptas com o objetivo de recuperar o triciclo. Dada a comoção social e a ampla divulgação pela mídia, o caso chamou atenção até mesmo do nosso delegado-geral, que solicitou atenção especial a essa investigação”, relatou o titular da DRCCP, delegado Gabriel Monteiro.

“Os criminosos contataram a família da criança, informando que o triciclo estava abandonado em uma rua no bairro Santa Rita, também em Vila Velha. Fomos até o local informado e recuperamos o veículo, que já foi devolvido ao menino”, descreveu o delegado.

Nenhum suspeito foi preso. As investigações seguem em andamento para identificar os autores do furto. A população pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br

Triciclo adaptado. O triciclo é utilizado para que Miguel, de 7 anos, possa passear pelo bairro, uma vez que a criança é portadora de paralisia cerebral desde que nasceu e possui movimentos limitados. O veículo foi desenvolvido pelo pai do menino, Luciano de Jesus, que é artesão e usou uma parte de uma cadeira de rodas para adaptá-lo.