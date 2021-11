A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Programa Sedu Digital, disponibilizou um site voltado para os diretores escolares, que conta com ferramentas digitais que podem otimizar e organizar as ações da gestão e que perpassam por diferentes frentes de atuação.

Entre as funções do diretor escolar estão gestão administrativa, financeira, pedagógica, de comunicação, entre outras. São ações que dependem de toda uma comunidade escolar, como professores, pedagogos, coordenadores, auxiliares de secretaria escolar, Conselho de Escola, serviços terceirizados, entre outros, que demandam organização, planejamento e estabelecimento de estratégias.

O site contém ferramentas digitais pertinentes (Google for Education e Office 365 da Microsoft), que podem otimizar e organizar a gestão das ações e o tempo desses profissionais, para administrar melhor a rotina da escola, de forma eficiente, simplificando os processos de forma alinhada com todos os envolvidos.

As ferramentas disponíveis no site permitem a inserção e a organização de dados, como gráficos, planilhas, avaliações, relatórios e ações. “É importante que os diretores e diretoras se apropriem dessas ferramentas, de modo planejado, e com toda a comunidade escolar, facilitando o gerenciamento do trabalho, e tornando mais rápida a tomada de decisões, para que, juntos, alcancem o principal objetivo da escola: promover oportunidades de aprendizagem para todos os nossos estudantes”, enfatizou a assessora de Tecnologia da Sedu, Carmem Prata.

Essas ferramentas são indicadas para a real rotina das funções das escolas, fazendo o acompanhamento e monitoramento em tempo real da execução das ações escolares e melhorando a comunicação interna, a participação, a colaboração e o engajamento dos envolvidos, além da análise compartilhada dos resultados.

“Os sujeitos envolvidos passam a ter uma visão mais ampla de todo o processo educativo, pois o compartilhamento virtual de informações possibilita o acesso rápido e seguro aos dados inerentes a um determinado contexto, além de permitir uma gestão colaborativa, apoiada por ferramentas, aplicativos e plataformas digitais”, destacou Carmem Prata.

Acesse o site pelo link: https://sites.google.com/educador.edu.es.gov.br/para-os-diretores/