O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta segunda-feira (15), o início das obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-010, no trecho Vila do Riacho (Aracruz) e Regência (Linhares), e de pavimentação da ES-248, no trecho compreendido entre a ES-358 (Pontal do Ipiranga) e o distrito de Povoação, em Linhares. Casagrande também anunciou investimentos na área de assistência social do município na macrorregião norte capixaba.



As obras rodoviárias serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) com recursos oriundos da Fundação Renova, como forma de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

“As máquinas já estão indo para a rua em um investimento muito grande, feito em parceria com a Fundação Renova. Estamos dando Ordem de Serviço para mais de R$ 131 milhões em obras importantíssimas para o município de Linhares e toda a região. Priorizamos investimentos estruturantes junto com a Fundação Renova, pois as comunidades de Povoação e Regência sofreram muito por conta do desastre de Mariana. É uma forma de darmos condições de infraestrutura para que o turismo e a agricultura possam se desenvolver”, pontuou o governador, reforçando que os investimentos não pararam mesmo durante a pandemia.

No ano passado, foi aprovado o repasse de R$ 600 milhões da Fundação Renova para obras nas áreas de saúde e infraestrutura nos municípios da bacia do Rio Doce, atingidos pelo desastre ambiental. A iniciativa envolve os Governos do Espírito Santo e de Minas Gerais. No Estado, serão destinados R$ 365 milhões para a execução de três trechos rodoviários na foz do Rio Doce: ES-010 (entre Vila do Riacho e Regência); ES-440, (entre a BR-101 e Regência); e ES-248 (entre a ES-358 e Povoação).

Na ES-010, entre Vila do Riacho e Regência, o investimento será de R$ 65 milhões, com prazo de execução de 540 dias. O trecho que será executado tem 34 quilômetros e será contemplado com pista simples, tratamento de segurança com sinalização, travessia de pedestres e redutores de velocidade nas localidades urbanas, faixa multiuso, além da construção de baias e abrigos para pontos de ônibus. A obra inclui também a construção de três pontes sobre o Rio Comboios, Rio Riacho e sobre o canal no km 21,1.

Já na ES-248, entre Pontal do Ipiranga e Povoação, o trecho que será executado tem quase 30 km de extensão e terá pista simples, acostamento, ponto de ônibus com abrigo, implantação de interseção e acessos e nova sinalização vertical e horizontal. O investimento é de R$ 62 milhões e o prazo de execução é de 870 dias.