Foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado o projeto de lei que cria o feriado de Santa Dulce dos Pobres, a ser celebrado anualmente no dia 13 de março. O projeto, que é do senador baiano Angelo Coronel (PSD), foi aprovado na última quinta-feira (18).

A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados e, logo depois, irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Santa Dulce dos Pobres. Nascida e falecida em Salvador – BA, Irmã Dulce foi canonizada em 2019, sendo a primeira santa brasileira reconhecida pelo trabalho em favor dos mais pobres. Santa Dulce foi a primeira mulher nascida no Brasil que teve milagres reconhecidos pela Igreja Católica. A data 13 de março, que é o dia em que faleceu em 1992, foi escolhida para ser celebrado o feriado nacional em sua homenagem.

Santa Dulce ganhou grande notoriedade por suas obras de assistência aos menos favorecidos. Desde a juventude, lotava a casa de seus pais acolhendo doentes. Dulce criou e ajudou a criar diversas instituições filantrópicas em favor dos mais pobres.

Ela recebeu a alcunha de “Anjo Bom da Bahia” por suas ações de amor aos desfavorecidos, e ganhou repercussão pelo mundo por suas obras de caridade. Chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1998 pelo então presidente do Brasil José Sarney, mas não ficou com o título.