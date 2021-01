A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou o levantamento dos dados, em números de atendimentos, no ambulatório de síndromes gripais e suspeitas de Covid-19, que foi montado em frente a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA).

13 mil. De acordo com a prefeitura, no mês de outubro foram atendidas aproximadamente 2 mil pessoas, em novembro esse número subiu para mais de 6 mil atendimentos. Em dezembro foram mais de 5 mil e 100 casos, uma leve queda, se comparado a novembro, mas um número ainda maior que a média/mês. Ou seja, Nos últimos três meses, mais de 13 mil pessoas procuraram a UPA de Guarapari por suspeita de Covid-19.

Preocupação. Segundo a Secretária de Saúde, Alessandra Albani, esses números são preocupantes e reforçam a necessidade do cuidado. “A pandemia não acabou, os números de atendimentos estão subindo, assim como os óbitos também. A diminuição dos números de casos só depende da população, que precisa seguir todos os cuidados e, se possível, ficar em casa. Sabemos que as pessoas estão cansadas dessa situação, mas ainda não é o momento de relaxar com as medidas”, disse a secretária.

Novo espaço. Ainda segundo a prefeitura, o município vem somando esforços para oferecer um serviço de qualidade a todos. Foi realizada a ampliação do Ambulatório de Síndromes Gripais, onde uma tenda foi montada, com um espaço mais moderno, com dois consultórios, duas salas de coleta para exames, enfermaria com mais de 10 espaços de atendimento, além dos 35 funcionários preparados para atender a população.

Vacinação. “Nossa expectativa é de que a vacinação seja realizada o mais rápido possível. Inclusive, o município já encaminhou ao Governo do Estado o plano de ação municipal, mas até isso acontecer, precisamos nos conscientizar que somente nossas atitudes poderão mudar esse quadro de aumento nos números de casos”, finalizou Alessandra.

184 mortes. Até o momento, a cidade registrou 184 óbitos por covid-19, 7.372 casos suspeitos, 9.440 descartados, 24.094 notificados e realizou um total de 18.842 testes, sendo estes os testes rápidos, RT PCR, Sorológico e Sorológico IgG.

Confira os números aproximados de atendimentos no Ambulatório de Síndromes Gripais da UPA divulgados pela prefeitura.

Agosto: Mais de 1.500 atendimentos

Setembro: Mais de 1.800 atendimentos

Outubro: Mais de 2.000 atendimentos

Novembro: Mais de 6.000 atendimentos

Dezembro: Mais de 5.000 atendimentos