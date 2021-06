A servidora pública Conceição Cardoso, que atuava na Casa do Cidadão no município de Anchieta, foi morta dentro da sala da própria casa na noite desta terça-feira. O crime ocorreu no bairro Benevente e foi descoberto através de denúncia anônimas direcionadas à vizinha da vítima, que chamou a polícia após verificar se era verdade.

A vizinha, que não quis se identificar, contou que após receber a ligação anônima ela chamou um outro morador da região, que pulou o muro da casa da servidora e viu a janela quebrada, logo em seguida viu Conceição caída e completamente ensanguentada em um colchão na sala de estar.

Após isso os dois vizinhos chamaram a Guarda Municipal de Anchieta, que foi até o local e constatou o crime, logo em seguida foi chamada também a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e viu que a servidora já estava morta, com lesões causadas por faca. O crime será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo.

“Uma viatura prosseguiu até o local, onde a Guarda Municipal já atendia a ocorrência e constatou o fato. Segundo informações levantadas no local, uma mulher teria procurado a base da Guarda Municipal informado que havia recebido um telefonema de alguém não identificado, que falou que a vítima teria sido esfaqueada dentro de sua residência”, relataram os policiais.

O corpo da servidora foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Cachoeiro de Itapemirim e aguarda a identificação dos familiares para ser liberado. A Prefeitura de Anchieta lamentou pela morte de Conceição Cardoso.

Até o momento nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e a perícia foi acionada. A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas.