Foram dois dias de amor ao próximo, no simples gesto de doar sangue. Setenta e sete servidores da Prefeitura de Vila Velha, de diversas secretarias, participaram da campanha de doação, em alusão ao mês Junho Vermelho, promovido pela Secretaria de Administração.

Dos 77 doadores de sangue, 13 também fizeram doação de amostras de medula óssea. A ação aconteceu nessa terça (21) e quarta-feiras (22), no ginásio do Tartarugão. A campanha foi realizada em parceria com o Hemoes, que cedeu os profissionais da coleta e a unidade móvel, que ficou estacionada em Vila Velha nos dois dias.

O servidor Marlon Marques foi um dos doadores e destacou o ato como esperança para muitos que necessitam de sangue: “Gestos como esses nos dão oportunidade de ajudar quem mais precisa. Importante essa campanha da prefeitura até para conscientizar que o ato de doar possa ser continuado ao longo do ano e da vida”, destacou.

Importância da doação

A doação é a retirada de um volume de sangue entre 400 a 470 ml, através de inserção de uma agulha em um dos braços. A coleta é feita por pessoal capacitado, garantindo o bem-estar do doador.

Existe também a doação realizada pelo método de aférese. Por este método, o sangue é retirado do doador com separação de seus componentes por um equipamento próprio, retendo a porção do sangue que deseja retirar e devolvendo os demais componentes ao doador. Por esta metodologia, podemos coletar seletivamente plaquetas, hemácias, plasma e granulócitos.

Todo o ambiente destinado à doação é limpo e confortável, sendo utilizados materiais estéreis e descartáveis. Todo o processo da doação de sangue (cadastro, pré-triagem, triagem clínica e doação) leva em torno de 60 minutos. Já no procedimento de aférese, esse processo dura um pouco mais, cerca de 120 minutos.

Requisitos para doação:

– Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização;

– Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;

Pesar acima de 50 kg;

– O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;

– O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação.

– Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

– Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;

– Evitar vir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.

Doação de sangue e COVID

– A doação de sangue pode ser realizada 48 horas após administração da vacina Coronavac (Butantan) e 07 dias após as vacinas de Covishield (Astrazeneca), Janssen-Cilag e BioNTech-Pfizer;

– Pessoas candidatas à doação de sangue com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e que apresentarem doença sintomática, mesmo nos casos leves/moderados, ficam inaptas por um período de 10 dias após a completa recuperação (assintomáticas e sem manifestações clínicas prolongadas que contraindiquem a doação).

– Pessoas candidatas à doação de sangue que apresentarem um teste diagnóstico para SARS-CoV-2 (por exemplo, teste PCR ou pesquisa de antígenos em swab nasofaringe) positivo, mas permanecem assintomáticas, ficam inaptas por um período de 10 dias da data da coleta do exame.

– Pessoas candidatas à doação de sangue que tiveram contato a um caso confirmado de Covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, conforme definição do Ministério da Saúde, com pessoas que apresentarem diagnóstico clínico e/ou laboratorial de Covid-19, deverão ser consideradas inaptas pelo período de 7 dias após o último contato com essas pessoas.

Intervalo entre as doações:

– Mulheres: Intervalo de 90 dias, podendo realizar até 3 doações no período de 12 meses;

– Homens: Intervalo de 60 dias, podendo realizar até 4 doações no período de 12 meses.