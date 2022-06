A Polícia Militar em Guarapari realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Itapebussu na noite da última quarta-feira (22). Ao todo foram apreendidas 67 buchas de maconha, 449 pedras de crack, 234 pinos de cocaína e R$ 260,00 em dinheiro.

Segundo a PM, a droga foi localizada com ajuda do cão policial Mike e estava escondida em diversos pontos. Dois menores de 16 anos foram apreendidos. No bairro Adalberto, mais drogas foram localizadas pela PM. 35 Pedras de Crack, 21 Buchas de Maconha, 2 Pinos de Cocaína , 2 Frascos de Lolo e R$ 10,00 reais em espécie foram apreendidos pelos policiais. Não houve detidos.

Os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia

juntamente com os envolvidos nas situações.