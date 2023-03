A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha – em ação conjunta com a subsecretaria da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guardas Municipais de Vila Velha e Serra –, prendeu três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em clientes de banco. Eles utilizavam dispositivos eletrônicos para reter cartões em caixas eletrônicos e atuavam em vários estados do País.

A prisão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (08), em uma pousada, em Manguinhos, na Serra. Os suspeitos de 58, 37 e 27 anos, vinham sendo investigados sob a suspeita de terem promovido ao menos quatro furtos a usuários de caixas eletrônicos instalados na Praia da Costa, em Vila Velha, entre nos dias 03 e 04 de fevereiro. O prejuízo das vítimas foi de cerca de RS 30 mil.

As vítimas da quadrilha eram idosos, com mais de 70 anos, e eles são suspeitos de agir em vários estados do país. “Os criminosos são do estado da Paraíba e podemos perceber que eles viajam o Brasil praticando precisamente esse crime em todo o país”, afirmou o delegado Guilherme Eugênio.

Suspeita-se que entre os dias 03 e 06 de fevereiro e os dias 07 e 08 de março essa organização criminosa tenha feito várias outras vítimas em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Diligências estão sendo realizadas em busca de novos registros de ocorrências relacionados ao caso.

De acordo com o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, os suspeitos se valiam de uma linha telefônica do tipo “0800” e de dispositivos de retenção de cartões de crédito e débito (que mantinham esses cartões presos ao caixa) para a prática do crime. Inicialmente, com esse dispositivo, os cartões eram presos aos caixas.

Em seguida, eles orientavam as vítimas a ligarem para o falso telefone de suporte do tipo “0800”, passando-se por gerentes do banco das vítimas, obtinham as senhas delas. Logo em seguida, eles levavam os cartões das vítimas e, já conhecendo as senhas, realizavam transferências e compras em máquinas de cartão de crédito previamente adquiridas.

Durante as investigações foi verificado que os criminosos se valiam de um “Kit golpe”, comprado já completo, com linha “0800” habilitada, máquinas de cartão com nomes de “laranjas”, manual de instruções, entre outros.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto praticado por mediante fraude, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.