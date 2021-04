Devido ao feriado de Tiradentes, que cairá nesta quarta-feira (21), o comércio das 30 cidades classificadas como risco extremo, incluindo Guarapari, poderão abrir exclusivamente hoje, porém estarão fechados amanhã. A medida é válida apenas para esta semana, na próxima, o comércio voltará a abrir apenas nas quartas, quintas e sextas-feiras.

No feriado de amanhã, seguindo as regras do governo do Espírito Santo, nem mesmo os supermercados e padarias, que são considerados essenciais, poderão abrir. Restaurantes, shoppings e restaurantes irão funcionar com os mesmos horários da última semana, porém terão que trocar a quarta pela terça-feira.

Confira quais são as regras para as cidades em risco extremo: