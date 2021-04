Somente em 2020 foram registrados no país, mais de 200 óbitos por choque elétrico em ambiente doméstico, segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). As principais origens foram por meio do contato com máquinas de lavar e tanquinho (19 casos), carregadores de celular (18 registros) e por benjamim, extensão e tomadas (15 casos).

É que com o agravamento da pandemia de Covid-19, o isolamento social se tornou mais necessário e as famílias passaram a ficar mais tempo em casa. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, destaca que ações simples de segurança dentro de casa podem evitar acidentes e elenca medidas de prevenção com energia elétrica.

Para preservar a família e evitar riscos desnecessários, o principal é ter toda a fiação elétrica da residência devidamente protegida e muito bem instalada. A má instalação dos fios pode gerar prejuízos como desperdício de energia resultante do superaquecimento da fiação e, principalmente, riscos de curto-circuito e incêndio. “O uso seguro e eficiente da eletricidade deve ser uma constante no convívio familiar, para prevenir acidentes e também combater o desperdício. A utilização de aparelhos elétricos deve acontecer sempre de forma consciente”, ressalta Vilmar Abreu, gestor de excelência ao cliente da EDP.

Outro ponto importante é a utilização de “T” ou “Benjamins”, que pode comprometer as instalações elétricas. Cada tomada é projetada para uma determinada corrente e o acúmulo de equipamentos em um mesmo ponto pode resultar em sobrecarga. Tomadas escurecidas ou com sinais de derretimento podem significar um problema na instalação elétrica de casa. É importante ficar atento, uma vez que, caso não sejam corrigidos, podem gerar prejuízos com equipamentos danificados, e até acidentes mais graves.

Confira outras orientações sobre segurança com energia elétrica em casas:

– Nunca deixe aparelhos elétricos em locais com água ou umidade e nunca os manuseie com mãos ou pés molhados. O risco de choque é grande e pode levar à morte. Atente-se ao local de instalação da máquina de lavar ou tanquinho;

– Nunca utilize o celular quando estiver carregando na tomada, pois pode acontecer um curto-circuito e ocasionar choque. O uso de fone de ouvido plugado no celular também deve ser evitado durante o carregamento do aparelho, pois a eletricidade pode passar pelo fio e atingir o corpo;

– Equipamentos elétricos e eletrônicos devem somente devem ser ligados ou desligados da tomada utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio;

– Mantenha as instalações elétricas internas da residência em bom estado. Não use fios emendados, velhos ou danificados;

– Cuidado com os fios dos eletrodomésticos. Sempre que possível, mantenha-os no alto, longe do alcance de crianças;

– Caso algum aparelho esteja dando choque, mesmo que seja de baixa intensidade, pode ser defeito no equipamento ou na rede elétrica interna da residência. Nesse caso, a dica é não pôr a segurança em risco e recorrer a um eletricista capacitado para fazer uma avaliação da fiação elétrica de sua residência e/ou levar o aparelho para o conserto;

Em caso de incidentes relacionados ao sistema de energia, não se aproxime do local e comunique imediatamente a EDP por meio dos canais de atendimento:

· Site www.edponline.com.br

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (27) 99772-2549

· Central de Atendimento: 0800 721 0707

· SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas