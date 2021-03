Atuando no mercado da comunicação desde 2013, sendo pioneiro em jornalismo online em Guarapari e região, com seus mais de 40 milhões de páginas acessadas durante este anos, o Portal 27 comemorou no mês de fevereiro, 8 anos de trabalho.

Agradecimentos. Para o editor de jornalismo, Wilcler Carvalho, conduzir a redação do Portal 27 tem sido uma tremenda responsabilidade. “Eu aprendi muito neste tempo e continuo aprendendo todos os dias. Agradeço a cada jornalista que passou pela nossa redação e a todos os colaboradores que nos ajudam a fazer um site de muita credibilidade em toda região”, disse.

Novidades. A diretora geral do site, Bárbara Basílio, explica que vem muitas novidades por aí. “São 8 anos de muito trabalho e comprometimento com nossa empresa. Fico extremamente feliz com nossa história e agradeço a todos nossos leitores e clientes em nome de toda a equipe do Portal 27. Aproveito a oportunidade para anunciar que teremos novos trabalhos para agregar a nossa empresa, bem como novos profissionais que complementam nossos serviços”, disse.

Em Destaque. Entre essas novidades está o Programa Em Destaque, apresentado por Aline Layber, que está de volta a nossa equipe e da qual seu novo programa em fase final de adaptações e repaginações e vai fazer a sua reestreia em breve, com novo formato dentro do Portal 27.

Melhorias. A tecnologia para continuar oferecendo um site seguro e redes sociais cada vez mais modernas, ficará por conta de Renato Ferraz. “Estaremos atentos a todas as novas tecnologias para poder manter o site sempre leve e de fácil acesso aos nossos leitores e clientes”, afirmou Renato.

Arte. A arte comemorativa e conceitual dos 8 anos foi feita pelo artista Multimídia, Marcelo Moryan, baseada em uma ideia do nosso editor, Wilcler Carvalho “O Moryan é um grande artista. Nós conversamos, eu passei minha ideia para ele que desenvolveu e ampliou o conceito. A arte demostra nosso elo, nosso compromisso com os leitores, com a verdade e com a notícia”, explicou.

Assessoria. Para poder fazer a redação funcionar com mais tranquilidade e segurança, o Portal 27 está com duas assessorias importantes. Uma é da Qualificar Contabilidade e Consultoria e outra é da Tarcísio Ribeiro Advogados Associados.

“Essas duas empresas têm muita responsabilidade e credibilidade em Guarapari e vão nos ajudar a caminhar de forma segura e nos assessorar em todos os momentos. Agradecemos a eles e a todos que nos apoiam, para fazer sempre o melhor jornalismo para nossos leitores”, finaliza a diretora Bárbara.