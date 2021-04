O agendamento para para vacinar idosos de 65 a 69 anos em Guarapari contra Covid-19 foi suspenso pela prefeitura de Guarapari. A informação foi divulgada pelas redes sociais do município.

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), declarou que vai aguardar um novo lote de vacinas para realização de novo agendamento.

“Os idosos que não conseguiram realizar o agendamento podem ficar tranquilos, pois a medida que chegarem novos lotes, outros agendamentos serão abertos e nenhum idoso pertencente ao grupo prioritário ficará sem vacina”, garantiu a prefeitura.

O agendamento foi aberto nesta quinta-feira. Segundo a prefeitura, foram disponibilizados 288 vagas por dia para esta faixa etária.

A vacinação deste agendamento acontecerá na próxima semana, do dia 05 ao dia 10, nos seguintes pontos: Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru;

Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba – Idosos Ativos / Sem carro;

Escola Zilnete Pereira Guimarães, Praia do Morro – Idosos Ativos / Sem carro.

No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), além de apresentar o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.