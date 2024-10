Na tarde desta quinta-feira (10), uma tentativa de homicídio em Guarapari resultou na morte do próprio atirador. O crime ocorreu na entrada do Shopping Guarapari, no centro da cidade. Após disparar contra uma pessoa, o criminoso fugiu em uma motocicleta, mas sofreu um acidente fatal na Rodovia do Sol, em Vila Velha.

Câmeras de segurança do shopping registraram o momento em que a vítima chega ao local de moto. Poucos segundos depois, o atirador aparece e começa a persegui-la, obrigando-a a correr para dentro do shopping em busca de abrigo. A cena provocou pânico entre as pessoas que estavam no local, que se abaixaram para evitar serem atingidas. Durante o ataque, uma lanchonete teve sua vidraça atingida pelos disparos. Em comunicado, o Bob’s informou que, apesar dos danos, nenhum funcionário ou cliente foi ferido.

“O shopping foi temporariamente fechado e aguardamos a autorização das autoridades para retomar as atividades”, declarou a empresa em nota às 17h15.

O suspeito foi encontrado logo após o crime por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, na Rodovia do Sol, próximo ao bairro Interlagos, em Vila Velha. Ele estava em alta velocidade e desobedeceu a ordem de parada. Pouco depois, perdeu o controle da moto e caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que o homem já estava morto no local. Até o momento, sua identidade não foi divulgada.

A vítima, que havia sido atingida por tiros e se refugiado no shopping, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas). Além disso, uma funcionária do shopping, ferida por um disparo no joelho, foi levada à UPA do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para remoção do projétil. Veja o vídeo.