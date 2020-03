Em nota à imprensa, a empresa de ônibus Expresso Lorenzutti emitiu um esclarecimento a respeito do transporte público diante da pandemia do Coronavírus.

Funcionários. Dentre as medidas adotadas pela empresa de coletivos, foram concedidas férias aos operadores que possuem idade superior a 60 anos e estão no grupo de risco do Covid-19.

Limpeza. A Expresso Lorenzutti afirmou que está higienizando internamente os ônibus com hipoclorito de sódio.

Orientações. Como ação de conscientização a respeito do novo vírus, a empresa afixou cartazes dentro dos coletivos orientando passageiros a manter janelas vãos basculantes abertos.

Idosos. A empresa recomenda fortemente aos idosos que evitem circular, mas, caso seja necessário, que evite utilização dos ônibus em horários de pico.

A Expresso Lorenzutti recomendou que os passageiros adquiram, na loja Guaracard no Extracenter, o cartão popular da empresa. Com isso, os passageiros poderão evitar contaminação pela manipulação do dinheiro.

