Três detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Guarapari na tarde desta quinta-feira (3). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional, os detentos empreenderam fuga durante o banho de sol. As dinâmicas da fuga continuam em apuração, segundo a secretaria. A unidade prisional fica na Rodovia do Sol, na altura da comunidade Maxinda, em Guarapari.

A unidade prisional fica na Rodovia do Sol, na altura da comunidade Maxinda, em Guarapari. Os nomes e fotos dos três foram divulgados. Devido à ocorrência de fuga, as visitas sociais agendadas foram canceladas e serão remarcadas com as famílias

Os presos que fugiram são:

WELLINGTON CORREA DA SILVA SANTOS – preso desde o dia 20/03/2024 pelos crimes de roubo e tráfico de drogas;

CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO – preso desde o dia 17/12/2023 pelos crimes de receptação, homicídio e tráfico de drogas;

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS – preso desde o dia 20/08/2024 pelos crimes de receptação, homicídio e tráfico de drogas.

Policiais penais realizam buscas no entorno da unidade prisional para localizar os fugitivos. A ação conta com o apoio do Serviço de Inteligência Prisional. Devido à ocorrência de fuga, as visitas sociais agendadas para esta tarde foram canceladas e serão remarcadas com as famílias.