O destino Espírito Santo estará presente, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e de representantes do setor produtivo do turismo capixaba, na 36ª edição da Feira de Negócios Turísticos UGART que acontece nesta sexta-feira (25) e neste sábado (26), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento reúne agentes de viagem gaúchos e de Santa Catarina e acontece no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul.

O estande do Espírito Santo terá como tema a campanha publicitária “Capixabear”, que estimula conhecer os atrativos de norte a sul do Estado ampliando as possibilidades ao mercado nacional, que já comercializa roteiros de praia e montanha.

“As pesquisas realizadas pelo Observatório do Turismo mostram que cada vez mais cresce o número de turistas provenientes da região Sul do País para nosso Estado, e a nossa participação neste evento tem por objetivo fortalecer este interesse apresentando aos participantes atrativos e serviços que possam compor novos roteiros”, afirma a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Além da equipe da Gerência de Marketing da Setur, estarão no estande representantes dos receptivos, meios de hospedagem e agroturismo.

O evento é realizado pela União Gaúcha das Operadoras e Representantes de Turismo (UGART), com o apoio da Associação Brasileira das Agências de Viagem do RS (Abav/RS) e Sindicato das Empresas de Turismo do RS (Sindetur/RS).