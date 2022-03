Centenas de jovens de Anchieta estão matriculados em instituições de ensino técnico e universitário fora do município. Com isso, a Prefeitura de Anchieta mantém um importante programa para custeio do transporte desses estudantes. Entretanto, o valor repassado atualmente não cobre na totalidade o investimento que deve ser realizado pelos alunos.

“O valor está defasado em comparação à elevação dos custos do setor de transporte dos últimos anos, tendo em vista que é o mesmo valor instituído em janeiro de 2020. Só os combustíveis tiveram um aumento de mais de 60% neste período. Por isso, encaminhamos indicação à Prefeitura para que haja reajuste, com base na previsão orçamentária. Precisamos aumentar o repasse, pois, muitas vezes, os estudantes não possuem condições financeiras de complementar a diferença do valor”, pontua o vereador.

Por meio de ofício, o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino, afirmou que há interesse da municipalidade em reajustar o valor, mas que aguarda o fechamento do trimestre para confirmar as previsões orçamentárias. “A Secretaria está aguardando o final do primeiro trimestre do ano para avaliação da receita do município, para analisar se haverá a possibilidade de realizar a execução orçamentária, conforme previsto. Caso o comportamento da receita seja positivo, é provável que o município fará o aumento dos valores repassados”, diz o documento enviado pelo Executivo Municipal.